Англия - Австрия: 02 июня 2021 смотреть онлайн

Англия
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Англия - Австрия: 02 июня 2021 смотреть онлайн

Австрия
Товарищеские матчи, Июнь

Товарищеские матчи,

Июнь
2 июня 2021, 22:00 МСК
2.06.2021, 22:00 МСК
среда
Cтадион Уэмбли
Уэмбли
Лондон
Составы
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Прогнозы

Предварительный состав

Англия
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
6
Магуайр
Гарри Магуайр
12
Триппьер
Киран Триппьер
4
Райс
Деклан Райс
2
Уокер
Кайл Уокер
16
Грилиш
Джек Грилиш
4
Дайер
Эрик Дайер
11
Фоден
Фил Фоден
17
Маунт
Мэйсон Маунт
15
Сака
Букайо Сака
9
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
23
Поп
Ник Поп
-
22
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
16
Кин
Майкл Кин
-
18
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
-
14
Мингс
Тайрон Мингс
-
15
Чилвел
Бен Чилвел
-
14
Уинкс
Гарри Уинкс
-
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
-
9
Санчо
Джейдон Санчо
-
23
Беллингем
Джуд Беллингем
-
11
Абрахам
Тэмми Абрахам
-
Австрия
мин
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
5
Ульмер
Андреас Ульмер
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
8
Алаба
Давид Алаба
-
Илсанкер
Штефан Илсанкер
4
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
9
Забитцер
Марсель Забитцер
2
Ляйнер
Стефан Ляйнер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
12
Перван
Павао Перван
8
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
Грбич
Адриан Грбич
Запасные
13
Станкович
Чикан Станкович
-
1
Шлагер
Александер Шлагер
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
22
Визингер
Филипп Визингер
-
16
Шауб
Луис Шауб
-
16
Зули
Петер Зули
-
17
Балич
Хусейн Балич
-
18
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
9
Калайджич
Саша Калайджич
-

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