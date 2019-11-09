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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эйбар
Эйбар
0:4
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 17
Рамос 20
Бензема 29
Вальверде 61
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
9 нояб. 2019, 20:30 МСК
9.11.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Эйбар
мин
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
16
де Бласис
Пабло де Бласис
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
24
Техеро
Альваро Техеро
21
Леон
Педро Леон
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
19
Шарлес
Шарлес
7
Кике
Кике
Реал
мин
4
Рамос
Серхио Рамос
20'
20'
90
9
Бензема
Карим Бензема
17'
29'
17'
29'
90
10
Модрич
Лука Модрич
90
7
Азар
Эден Азар
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
14
Каземиро
Каземиро
90
17
Лукас
Лукас
90
23
Менди
Ферлан Менди
90
15
Вальверде
Федерико Вальверде
61'
61'
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
3
Милитао
Эдер Милитао
8
Кроос
Тони Кроос
22
Иско
Иско
21
Диас
Браим Диас
25
Жуниор
Винисиус Жуниор
27
Родриго
Родриго