Эйбар - Барселона: 06 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Эйбар
Эйбар
0:4

Эйбар - Барселона: 06 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 28 тур

Примера,

28 тур

Испания
6 марта 2016, 18:00 МСК
6.03.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
24
Родригес
Кевин Родригес
11
Соареш
Рафа Соареш
23
Арбилья
Анайц Арбилья
4
Оливейра
Паулу Оливейра
22
Посо
Алехандро Посо
25
Хиль
Бриан Хиль
8
Диоп
Папакоули Диоп
6
Альварес
Серхио Альварес
19
Гарсия
Алейкс Гарсия
17
Кике
Кике
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
-
2
Бургос
Эстебан Бургос
-
21
Леон
Педро Леон
-
18
Ресио
Ресио
-
14
Инуи
Такаши Инуи
-
29
Дуфур
Унаи Дуфур
-
9
Энрих
Серхио Энрих
-
7
Кике
Кике
-
32
Ариета
Унаи Ариета
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-

События

Матч окончен 0:4

Прошлые матчи

29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:15
Барселона
1 : 1
Эйбар
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:15
Барселона
1
Эйбар
1
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
Барселона
5 : 0
Эйбар
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
Барселона
5
Эйбар
0
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 14:00
Эйбар
0 : 3
Барселона
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 14:00
Эйбар
0
Барселона
3
19.05.2019 19 мая 2019 вс 17:15
Эйбар
2 : 2
Барселона
19.05.2019 19 мая 2019 вс 17:15
Эйбар
2
Барселона
2
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 20:30
Барселона
3 : 0
Эйбар
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 20:30
Барселона
3
Эйбар
0
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 18:15
Эйбар
0 : 2
Барселона
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 18:15
Эйбар
0
Барселона
2
19.09.2017 19 сент. 2017 вт 23:00
Барселона
6 : 1
Эйбар
19.09.2017 19 сент. 2017 вт 23:00
Барселона
6
Эйбар
1
21.05.2017 21 мая 2017 вс 21:00
Барселона
4 : 2
Эйбар
21.05.2017 21 мая 2017 вс 21:00
Барселона
4
Эйбар
2
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 22:45
Эйбар
0 : 4
Барселона
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 22:45
Эйбар
0
Барселона
4
06.03.2016 06 марта 2016 вс 18:00
Эйбар
0 : 4
Барселона
06.03.2016 06 марта 2016 вс 18:00
Эйбар
0
Барселона
4
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 20:15
Барселона
3 : 1
Эйбар
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 20:15
Барселона
3
Эйбар
1
14.03.2015 14 марта 2015 сб 20:00
Эйбар
0 : 2
Барселона
14.03.2015 14 марта 2015 сб 20:00
Эйбар
0
Барселона
2
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 21:00
Барселона
3 : 0
Эйбар
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 21:00
Барселона
3
Эйбар
0

Новости

Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
# Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15