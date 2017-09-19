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Барселона VS Эйбар
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Барселона - Эйбар: 19 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
6:1
Барселона - Эйбар: 19 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Примера, 5 тур
Примера,
Испания
19 сент. 2017, 23:00 МСК
19.09.2017, 23:00 МСК
вторник
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 6:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
Эйбар
0 : 1
Барселона
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
Эйбар
0
Барселона
1
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:15
Барселона
1 : 1
Эйбар
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:15
Барселона
1
Эйбар
1
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Барселона
5 : 0
Эйбар
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Барселона
5
Эйбар
0
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
Эйбар
0 : 3
Барселона
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
Эйбар
0
Барселона
3
19.05.2019
19 мая 2019
вс
17:15
Эйбар
2 : 2
Барселона
19.05.2019
19 мая 2019
вс
17:15
Эйбар
2
Барселона
2
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
20:30
Барселона
3 : 0
Эйбар
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
20:30
Барселона
3
Эйбар
0
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
18:15
Эйбар
0 : 2
Барселона
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
18:15
Эйбар
0
Барселона
2
19.09.2017
19 сент. 2017
вт
23:00
Барселона
6 : 1
Эйбар
19.09.2017
19 сент. 2017
вт
23:00
Барселона
6
Эйбар
1
21.05.2017
21 мая 2017
вс
21:00
Барселона
4 : 2
Эйбар
21.05.2017
21 мая 2017
вс
21:00
Барселона
4
Эйбар
2
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
22:45
Эйбар
0 : 4
Барселона
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
22:45
Эйбар
0
Барселона
4
06.03.2016
06 марта 2016
вс
18:00
Эйбар
0 : 4
Барселона
06.03.2016
06 марта 2016
вс
18:00
Эйбар
0
Барселона
4
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
20:15
Барселона
3 : 1
Эйбар
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
20:15
Барселона
3
Эйбар
1
14.03.2015
14 марта 2015
сб
20:00
Эйбар
0 : 2
Барселона
14.03.2015
14 марта 2015
сб
20:00
Эйбар
0
Барселона
2
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
21:00
Барселона
3 : 0
Эйбар
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
21:00
Барселона
3
Эйбар
0
Новости
«Барселона» выскользнула из Лиги Европы: ее фанаты ушли раньше конца, а фанаты «Айнтрахта» – тусили на площади с президетом
#Айнтрахт Ф
15 апреля, 01:08
Spotify – новый титульный спонсор «Барселоны», его название появится на форме и даже в названии стадиона «Камп Ноу»
#Барселона
16 марта, 01:18
Победный гол «Реала» «Барсе»: четыре игрока под решающий удар, Вальверде повторил празднование Месси и забил впервые после двух ковидов
#Суперкубок Испании
13 января, 01:40
Почему Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии. Там испанцы продавили вход женщин на трибуны, а автобус «Барселоны» потерялся в дороге
#Суперкубок Испании
12 января, 22:57
Игрок «Барселоны» Гави не умеет шнуровать бутсы. Всегда бегает с развязанными шнурками – иногда помогают партнеры
#Гави
20 декабря 2021, 15:30
В Испании снова забивает Стоичков. Не родственник: это отец испанского форварда встретил Стоичкова в баре и пообещал назвать так сына
#Стоичков
19 декабря 2021, 13:52
Агуэро в слезах объявил о завершении карьеры. Все клубы его поддерживают (даже «Реал» и «Спартак»), в Барселону прилетел Гвардиола
#Серхио Агуэро
15 декабря 2021, 16:08
Что такое диктатура Франко и как она повлияла на Испанию. Правда, что эта власть застрелила президента «Барсы» и помогала «Реалу»?
#Франсиско Франко
26 октября 2021, 15:55
#
Новости матча
«Барселона» – «Айнтрахт». Обзор, прогноз и ставки на матч: 14 апреля
1
12 апреля, 23:17
1
«Айнтрахт» – «Барселона». Обзор, прогноз и ставки на матч: 7 апреля
1
06 апреля, 01:10
1
Примера: где смотреть матч «Реал» – «Барселона», 20 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
16 марта, 22:51
Лига Европы: прогноз на матч «Барселона» – «Галатасарай», 10 марта 2022 года
08 марта, 17:39
Лига Европы: во сколько начало матча «Барселона» – «Галатасарай», 10 марта 2022 года
08 марта, 17:37
Лига Европы: где смотреть матч «Барселона» – «Галатасарай», 10 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
08 марта, 17:34
Дани Алвес в 38 лет стал самым возрастным автором гола за «Барселону». Это его первый мяч после возвращения в клуб
07 февраля, 10:55
«Барселона» объявила о переходе Обамеянга
02 февраля, 14:20