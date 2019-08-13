Матч завершен
Динамо
Киев
Шепелев 50
Мехеле 90
3:3
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Дели 38
Вормер 88
Опенда 90
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
13 авг. 2019, 20:30 МСК
13.08.2019, 20:30 МСК
вторник
Составы
Динамо
мин
44
Кадар
Тамаш Кадар
90
71
Бойко
Денис Бойко
90
18
Андриевский
Александр Андриевский
90
29
Буяльский
Виталий Буяльский
90
15
Цыганков
Виктор Цыганков
90
26
Бурда
Никита Бурда
90
7
Вербич
Беньямин Вербич
90
94
Кедзиора
Томаш Кедзиора
90
22
Родригес
Жерсон Родригес
90
8
Шепелев
Владимир Шепелев
50'
50'
90
16
Миколенко
Виталий Миколенко
90
Запасные
1
Бущан
Георгий Бущан
5
Сидорчук
Сергей Сидорчук
30
Шабанов
Артем Шабанов
20
Караваев
Александр Караваев
14
де Пенья
Карлос де Пенья
41
Беседин
Артем Беседин
9
Соль
Фран Соль
Брюгге
мин
25
Вормер
Рууд Вормер
88'
88'
90
88
Миньоле
Симон Миньоле
90
26
Ритс
Матс Ритс
90
2
Соболь
Эдуард Соболь
90
17
Дели
Симон Дели
38'
38'
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90'
90'
90
20
Ванакен
Ханс Ванакен
90
77
Мата
Клинтон Мата
90
42
Деннис
Эммануэль Деннис
90
Запасные
22
Хорват
Этан Хорват
15
Митрович
Матей Митрович
21
Коолс
Дион Коолс
19
Вльетинк
Тибо Вльетинк
11
Дьятта
Крепин Дьятта
16
Схрайверс
Сиебе Схрайверс
80
Опенда
Луа Опенда
90'