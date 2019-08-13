Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Кения
Ирландия
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Динамо
Киев
Шепелев 50
Мехеле 90
3:3
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Дели 38
Вормер 88
Опенда 90
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
13 авг. 2019, 20:30 МСК
13.08.2019, 20:30 МСК
вторник
Составы
Динамо
мин
44
Кадар
Тамаш Кадар
90
71
Бойко
Денис Бойко
90
18
Андриевский
Александр Андриевский
90
29
Буяльский
Виталий Буяльский
90
15
Цыганков
Виктор Цыганков
90
26
Бурда
Никита Бурда
90
7
Вербич
Беньямин Вербич
90
94
Кедзиора
Томаш Кедзиора
90
22
Родригес
Жерсон Родригес
90
8
Шепелев
Владимир Шепелев
50'
50'
90
16
Миколенко
Виталий Миколенко
90
Запасные
1
Бущан
Георгий Бущан
5
Сидорчук
Сергей Сидорчук
30
Шабанов
Артем Шабанов
20
Караваев
Александр Караваев
14
де Пенья
Карлос де Пенья
41
Беседин
Артем Беседин
9
Соль
Фран Соль
Брюгге
мин
25
Вормер
Рууд Вормер
88'
88'
90
88
Миньоле
Симон Миньоле
90
26
Ритс
Матс Ритс
90
2
Соболь
Эдуард Соболь
90
17
Дели
Симон Дели
38'
38'
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90'
90'
90
20
Ванакен
Ханс Ванакен
90
77
Мата
Клинтон Мата
90
42
Деннис
Эммануэль Деннис
90
Запасные
22
Хорват
Этан Хорват
15
Митрович
Матей Митрович
21
Коолс
Дион Коолс
19
Вльетинк
Тибо Вльетинк
11
Дьятта
Крепин Дьятта
16
Схрайверс
Сиебе Схрайверс
80
Опенда
Луа Опенда
90'