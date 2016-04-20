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Примера
Депортиво VS Барселона
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Депортиво - Барселона: 20 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:8
Депортиво - Барселона: 20 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
20 апр. 2016, 21:00 МСК
20.04.2016, 21:00 МСК
среда
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Депортиво
мин
25
Коваль
Максим Коваль
3
Наварро
Фернандо Наварро
16
Луизиньо
Луизиньо
14
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
8
Чолак
Эмре Чолак
5
Москера
Педро Москера
2
Хуанфран
Хуанфран
19
Валле Балонга
Борха Валле Балонга
18
Баккали
Закария Баккали
Запасные
1
Тытонь
Пжемислав Тытонь
-
21
Мунтари
Салли Мунтари
-
20
Гильерме
Гильерме
-
17
Вальверде
Федерико Вальверде
-
15
Адриан
Адриан
-
7
Лукас
Лукас
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
События
Матч окончен 0:8
Прошлые матчи
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
21:45
Депортиво
2 : 4
Барселона
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
21:45
Депортиво
2
Барселона
4
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
22:45
Барселона
4 : 0
Депортиво
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
22:45
Барселона
4
Депортиво
0
12.03.2017
12 марта 2017
вс
18:15
Депортиво
2 : 1
Барселона
12.03.2017
12 марта 2017
вс
18:15
Депортиво
2
Барселона
1
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:15
Барселона
4 : 0
Депортиво
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:15
Барселона
4
Депортиво
0
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:00
Депортиво
0 : 8
Барселона
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:00
Депортиво
0
Барселона
8
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
Барселона
2 : 2
Депортиво
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
Барселона
2
Депортиво
2
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
Барселона
2 : 2
Депортиво
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
Барселона
2
Депортиво
2
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
21:00
Депортиво
0 : 4
Барселона
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
21:00
Депортиво
0
Барселона
4
09.03.2013
09 марта 2013
сб
22:00
Барселона
2 : 0
Депортиво
09.03.2013
09 марта 2013
сб
22:00
Барселона
2
Депортиво
0
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
22:59
Депортиво
4 : 5
Барселона
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
22:59
Депортиво
4
Барселона
5
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Барселона
0 : 0
Депортиво
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Барселона
0
Депортиво
0
08.01.2011
08 янв. 2011
сб
23:55
Депортиво
0 : 4
Барселона
08.01.2011
08 янв. 2011
сб
23:55
Депортиво
0
Барселона
4
14.04.2010
14 апр. 2010
ср
22:55
Барселона
3 : 0
Депортиво
14.04.2010
14 апр. 2010
ср
22:55
Барселона
3
Депортиво
0
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
23:55
Депортиво
1 : 3
Барселона
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
23:55
Депортиво
1
Барселона
3
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
Депортиво
1 : 1
Барселона
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
Депортиво
1
Барселона
1
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
22:00
Барселона
5 : 0
Депортиво
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
22:00
Барселона
5
Депортиво
0
26.04.2008
26 апр. 2008
сб
21:00
Депортиво
2 : 0
Барселона
26.04.2008
26 апр. 2008
сб
21:00
Депортиво
2
Барселона
0
09.12.2007
09 дек. 2007
вс
23:00
Барселона
2 : 1
Депортиво
09.12.2007
09 дек. 2007
вс
23:00
Барселона
2
Депортиво
1
Новости
Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
#
Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15