Депортиво - Барселона: 05 декабря 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
1:3

Депортиво - Барселона: 05 декабря 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
5 дек. 2009, 23:55 МСК
5.12.2009, 23:55 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Депортиво
мин
25
Коваль
Максим Коваль
3
Наварро
Фернандо Наварро
16
Луизиньо
Луизиньо
14
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
8
Чолак
Эмре Чолак
5
Москера
Педро Москера
2
Хуанфран
Хуанфран
19
Валле Балонга
Борха Валле Балонга
18
Баккали
Закария Баккали
Запасные
1
Тытонь
Пжемислав Тытонь
-
21
Мунтари
Салли Мунтари
-
20
Гильерме
Гильерме
-
17
Вальверде
Федерико Вальверде
-
15
Адриан
Адриан
-
7
Лукас
Лукас
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-

События

Матч окончен 1:3

Прошлые матчи

29.04.2018 29 апр. 2018 вс 21:45
Депортиво
2 : 4
Барселона
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 21:45
Депортиво
2
Барселона
4
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 22:45
Барселона
4 : 0
Депортиво
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 22:45
Барселона
4
Депортиво
0
12.03.2017 12 марта 2017 вс 18:15
Депортиво
2 : 1
Барселона
12.03.2017 12 марта 2017 вс 18:15
Депортиво
2
Барселона
1
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:15
Барселона
4 : 0
Депортиво
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:15
Барселона
4
Депортиво
0
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:00
Депортиво
0 : 8
Барселона
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:00
Депортиво
0
Барселона
8
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
Барселона
2 : 2
Депортиво
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
Барселона
2
Депортиво
2
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
Барселона
2 : 2
Депортиво
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
Барселона
2
Депортиво
2
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 21:00
Депортиво
0 : 4
Барселона
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 21:00
Депортиво
0
Барселона
4
09.03.2013 09 марта 2013 сб 22:00
Барселона
2 : 0
Депортиво
09.03.2013 09 марта 2013 сб 22:00
Барселона
2
Депортиво
0
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 22:59
Депортиво
4 : 5
Барселона
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 22:59
Депортиво
4
Барселона
5
15.05.2011 15 мая 2011 вс 22:00
Барселона
0 : 0
Депортиво
15.05.2011 15 мая 2011 вс 22:00
Барселона
0
Депортиво
0
08.01.2011 08 янв. 2011 сб 23:55
Депортиво
0 : 4
Барселона
08.01.2011 08 янв. 2011 сб 23:55
Депортиво
0
Барселона
4
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 22:55
Барселона
3 : 0
Депортиво
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 22:55
Барселона
3
Депортиво
0
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 23:55
Депортиво
1 : 3
Барселона
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 23:55
Депортиво
1
Барселона
3
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
Депортиво
1 : 1
Барселона
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
Депортиво
1
Барселона
1
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 22:00
Барселона
5 : 0
Депортиво
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 22:00
Барселона
5
Депортиво
0
26.04.2008 26 апр. 2008 сб 21:00
Депортиво
2 : 0
Барселона
26.04.2008 26 апр. 2008 сб 21:00
Депортиво
2
Барселона
0
09.12.2007 09 дек. 2007 вс 23:00
Барселона
2 : 1
Депортиво
09.12.2007 09 дек. 2007 вс 23:00
Барселона
2
Депортиво
1

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