Дания - Исландия: 07 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Дания
1:0

Дания - Исландия: 07 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Исландия
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
7 сент. 2010, 21:15 МСК
7.09.2010, 21:15 МСК
вторник
Дуглас Макдональд
Дуглас Макдональд
Главный Судья
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Предварительный состав

Дания
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
4
Кьер
Симон Кьер
18
Васс
Даниэль Васс
5
Мехле
Йоаким Мехле
10
Эриксен
Кристиан Эриксен
8
Делэни
Томас Делэни
17
Кристиансен
Андерс Кристиансен
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
11
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
20
Поульсен
Юссуф Поульсен
17
Винд
Йонас Винд
Запасные
22
Реннов
Фредерик Реннов
-
16
Лоссль
Йонас Лоссль
-
13
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
-
3
Вестергор
Янник Вестергор
-
5
Шольц
Александр Шольц
-
23
Систо
Пионе Систо
-
21
Йенсен
Матиас Йенсен
-
19
Дамсгор
Миккель Дамсгор
-
14
Дальсгаард
Хенрик Дальсгаард
-
Исландия
мин
12
Кристинссон
Огмундур Кристинссон
15
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
14
Арнасон
Кэри Арнасон
4
Херманнссон
Хьортур Херманнссон
5
Ингасон
Сверрир Ингасон
16
Скуласон
Олафур Скуласон
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
16
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
16
Пальссон
Виктор Пальссон
22
Бедварссон
Йон Бедварссон
4
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон
Запасные
1
Халльдорсон
Ханнес Халльдорсон
-
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
14
Сампстед
Алфонс Сампстед
-
21
Траустасон
Арнор Ингви Траустасон
-
10
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
19
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
9
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
Дания
2 : 1
Исландия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
Дания
2
Исландия
1
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Исландия
0 : 3
Дания
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Исландия
0
Дания
3
04.06.2011 04 июня 2011 сб 21:45
Исландия
0 : 2
Дания
04.06.2011 04 июня 2011 сб 21:45
Исландия
0
Дания
2
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 21:15
Дания
1 : 0
Исландия
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 21:15
Дания
1
Исландия
0
21.11.2007 21 нояб. 2007 ср 22:00
Дания
3 : 0
Исландия
21.11.2007 21 нояб. 2007 ср 22:00
Дания
3
Исландия
0
06.09.2006 06 сент. 2006 ср 21:05
Исландия
0 : 2
Дания
06.09.2006 06 сент. 2006 ср 21:05
Исландия
0
Дания
2

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