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Товарищеские матчи
Дания VS Босния и Герцеговина
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Дания - Босния и Герцеговина: 06 июня 2021 смотреть онлайн
Дания
-:-
Дания - Босния и Герцеговина: 06 июня 2021 смотреть онлайн
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи, Июнь
Товарищеские матчи,
Июнь
6 июня 2021, -:- МСК
6.06.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Дания
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
4
Кьер
Симон Кьер
18
Васс
Даниэль Васс
5
Мехле
Йоаким Мехле
10
Эриксен
Кристиан Эриксен
8
Делэни
Томас Делэни
17
Кристиансен
Андерс Кристиансен
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
11
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
20
Поульсен
Юссуф Поульсен
17
Винд
Йонас Винд
Запасные
22
Реннов
Фредерик Реннов
-
16
Лоссль
Йонас Лоссль
-
13
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
-
3
Вестергор
Янник Вестергор
-
5
Шольц
Александр Шольц
-
23
Систо
Пионе Систо
-
21
Йенсен
Матиас Йенсен
-
19
Дамсгор
Миккель Дамсгор
-
14
Дальсгаард
Хенрик Дальсгаард
-
Босния и Герцеговина
мин
22
Пирич
Кенан Пирич
17
Саничанин
Синиша Саничанин
2
Кадушич
Адван Кадушич
8
Татар
Беньямин Татар
15
Чорлука
Йосип Чорлука
16
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
10
Пьянич
Миралем Пьянич
20
Цимирот
Гойко Цимирот
19
Крунич
Раде Крунич
10
Гояк
Амер Гояк
11
Превляк
Смаил Превляк
Запасные
4
Тодорович
Дарко Тодорович
-
18
Ковачевич
Аднан Ковачевич
-
19
Вишча
Эдин Вишча
-
23
Милошевич
Дени Милошевич
-
18
Данилович
Владан Данилович
-
20
Лончар
Стипе Лончар
-
17
Рахманович
Амар Рахманович
-
5
Жиликич
Алмедин Жиликич
-
Новости
Датский стадион, где Россия сыграет на Евро-2020
#Дания
22 ноября 2019, 23:25
Почему жеребьевка Евро-2020 такая странная
#Евро-2020
22 ноября 2019, 19:55
Дания и Бельгия – соперники России на Евро. А еще – Финляндия или Уэльс
#Россия
19 ноября 2019, 01:12
Трамп хочет Гренландию. Кстати, как там вообще со спортом? На что смотреть? Под каким флагом они выступают?
#Гренландия
28 августа 2019, 17:39
27 лет назад Дания сенсационно выиграла Евро. Без подготовки, настроя и главной звезды
#Дания
26 июня 2019, 23:31
#
Новости матча
Россия начнет Евро-2020 матчем с Бельгией. Игра в Дании закроет групповой этап
30 ноября 2019, 21:16
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59
На Евро-2020 Россия дважды сыграет в Санкт-Петербурге. Еще один матч пройдет в Дании
22 ноября 2019, 15:03