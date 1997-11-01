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ЦСКА VS Локомотив НН
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ЦСКА - Локомотив НН: 01 ноября 1997 смотреть онлайн
Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:0
ЦСКА - Локомотив НН: 01 ноября 1997 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 33 тур
РПЛ,
33 тур
Россия
1 нояб. 1997, -:- МСК
1.11.1997, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
13.10.2000
13 окт. 2000
пт
23:00
ЦСКА
5 : 0
Локомотив НН
13.10.2000
13 окт. 2000
пт
23:00
ЦСКА
5
Локомотив НН
0
17.06.2000
17 июня 2000
сб
23:00
Локомотив НН
1 : 2
ЦСКА
17.06.2000
17 июня 2000
сб
23:00
Локомотив НН
1
ЦСКА
2
24.09.1999
24 сент. 1999
пт
23:00
ЦСКА
3 : 1
Локомотив НН
24.09.1999
24 сент. 1999
пт
23:00
ЦСКА
3
Локомотив НН
1
18.06.1999
18 июня 1999
пт
23:00
Локомотив НН
0 : 2
ЦСКА
18.06.1999
18 июня 1999
пт
23:00
Локомотив НН
0
ЦСКА
2
01.11.1997
01 нояб. 1997
сб
-:-
ЦСКА
3 : 0
Локомотив НН
01.11.1997
01 нояб. 1997
сб
-:-
ЦСКА
3
Локомотив НН
0
01.07.1997
01 июля 1997
вт
23:00
Локомотив НН
3 : 1
ЦСКА
01.07.1997
01 июля 1997
вт
23:00
Локомотив НН
3
ЦСКА
1
09.08.1996
09 авг. 1996
пт
23:00
Локомотив НН
1 : 3
ЦСКА
09.08.1996
09 авг. 1996
пт
23:00
Локомотив НН
1
ЦСКА
3
16.03.1996
16 марта 1996
сб
-:-
ЦСКА
2 : 0
Локомотив НН
16.03.1996
16 марта 1996
сб
-:-
ЦСКА
2
Локомотив НН
0
28.07.1995
28 июля 1995
пт
23:00
ЦСКА
4 : 0
Локомотив НН
28.07.1995
28 июля 1995
пт
23:00
ЦСКА
4
Локомотив НН
0
16.06.1995
16 июня 1995
пт
23:00
Локомотив НН
0 : 0
ЦСКА
16.06.1995
16 июня 1995
пт
23:00
Локомотив НН
0
ЦСКА
0
30.10.1994
30 окт. 1994
вс
-:-
Локомотив НН
2 : 0
ЦСКА
30.10.1994
30 окт. 1994
вс
-:-
Локомотив НН
2
ЦСКА
0
19.04.1994
19 апр. 1994
вт
23:00
ЦСКА
1 : 1
Локомотив НН
19.04.1994
19 апр. 1994
вт
23:00
ЦСКА
1
Локомотив НН
1
16.10.1993
16 окт. 1993
сб
-:-
Локомотив НН
1 : 4
ЦСКА
16.10.1993
16 окт. 1993
сб
-:-
Локомотив НН
1
ЦСКА
4
19.06.1993
19 июня 1993
сб
23:00
ЦСКА
3 : 0
Локомотив НН
19.06.1993
19 июня 1993
сб
23:00
ЦСКА
3
Локомотив НН
0
31.10.1992
31 окт. 1992
сб
-:-
ЦСКА
0 : 2
Локомотив НН
31.10.1992
31 окт. 1992
сб
-:-
ЦСКА
0
Локомотив НН
2
25.09.1992
25 сент. 1992
пт
23:00
Локомотив НН
1 : 1
ЦСКА
25.09.1992
25 сент. 1992
пт
23:00
Локомотив НН
1
ЦСКА
1
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