ЦСКА - Локомотив НН: 01 ноября 1997 смотреть онлайн

Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:0

ЦСКА - Локомотив НН: 01 ноября 1997 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 33 тур

РПЛ,

33 тур

Россия
1 нояб. 1997, -:- МСК
1.11.1997, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

13.10.2000 13 окт. 2000 пт 23:00
ЦСКА
5 : 0
Локомотив НН
13.10.2000 13 окт. 2000 пт 23:00
ЦСКА
5
Локомотив НН
0
17.06.2000 17 июня 2000 сб 23:00
Локомотив НН
1 : 2
ЦСКА
17.06.2000 17 июня 2000 сб 23:00
Локомотив НН
1
ЦСКА
2
24.09.1999 24 сент. 1999 пт 23:00
ЦСКА
3 : 1
Локомотив НН
24.09.1999 24 сент. 1999 пт 23:00
ЦСКА
3
Локомотив НН
1
18.06.1999 18 июня 1999 пт 23:00
Локомотив НН
0 : 2
ЦСКА
18.06.1999 18 июня 1999 пт 23:00
Локомотив НН
0
ЦСКА
2
01.11.1997 01 нояб. 1997 сб -:-
ЦСКА
3 : 0
Локомотив НН
01.11.1997 01 нояб. 1997 сб -:-
ЦСКА
3
Локомотив НН
0
01.07.1997 01 июля 1997 вт 23:00
Локомотив НН
3 : 1
ЦСКА
01.07.1997 01 июля 1997 вт 23:00
Локомотив НН
3
ЦСКА
1
09.08.1996 09 авг. 1996 пт 23:00
Локомотив НН
1 : 3
ЦСКА
09.08.1996 09 авг. 1996 пт 23:00
Локомотив НН
1
ЦСКА
3
16.03.1996 16 марта 1996 сб -:-
ЦСКА
2 : 0
Локомотив НН
16.03.1996 16 марта 1996 сб -:-
ЦСКА
2
Локомотив НН
0
28.07.1995 28 июля 1995 пт 23:00
ЦСКА
4 : 0
Локомотив НН
28.07.1995 28 июля 1995 пт 23:00
ЦСКА
4
Локомотив НН
0
16.06.1995 16 июня 1995 пт 23:00
Локомотив НН
0 : 0
ЦСКА
16.06.1995 16 июня 1995 пт 23:00
Локомотив НН
0
ЦСКА
0
30.10.1994 30 окт. 1994 вс -:-
Локомотив НН
2 : 0
ЦСКА
30.10.1994 30 окт. 1994 вс -:-
Локомотив НН
2
ЦСКА
0
19.04.1994 19 апр. 1994 вт 23:00
ЦСКА
1 : 1
Локомотив НН
19.04.1994 19 апр. 1994 вт 23:00
ЦСКА
1
Локомотив НН
1
16.10.1993 16 окт. 1993 сб -:-
Локомотив НН
1 : 4
ЦСКА
16.10.1993 16 окт. 1993 сб -:-
Локомотив НН
1
ЦСКА
4
19.06.1993 19 июня 1993 сб 23:00
ЦСКА
3 : 0
Локомотив НН
19.06.1993 19 июня 1993 сб 23:00
ЦСКА
3
Локомотив НН
0
31.10.1992 31 окт. 1992 сб -:-
ЦСКА
0 : 2
Локомотив НН
31.10.1992 31 окт. 1992 сб -:-
ЦСКА
0
Локомотив НН
2
25.09.1992 25 сент. 1992 пт 23:00
Локомотив НН
1 : 1
ЦСКА
25.09.1992 25 сент. 1992 пт 23:00
Локомотив НН
1
ЦСКА
1

Новости

Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
вчера, 01:35
Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
#Виктор Гончаренко
22 марта, 23:10
Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка
#Ивица Олич
22 марта, 20:03
Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
#Ивица Олич
22 марта, 14:43
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
# Новости матча
Ивица Олич – новый главный тренер ЦСКА
23 марта, 13:01
Братья Березуцкие остаются в ЦСКА
22 марта, 16:11
Гончаренко ушел из ЦСКА
22 марта, 14:33
«Чемпионат»: Олич подписал контракт с ЦСКА, 23 марта – официальное представление команде
22 марта, 14:28
Олич станет тренером ЦСКА. Об этом сообщают три источника
20 марта, 17:22
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13
ЦСКА – «Зенит» – 1:3. ЦСКА победил один раз в 16 последних матчах с «Зенитом»
1
17 марта, 22:39
1