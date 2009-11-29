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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 34
Красич 58
Мамаев 66
3:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
29 нояб. 2009, 14:00 МСК
29.11.2009, 14:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
66'
66'
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
34'
34'
79
0
Красич
Милош Красич
58'
58'
76
0
Нецид
Томаш Нецид
63
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Секу
Секу
0
Маазу
Мусса Маазу
0
Гильерме
Гильерме
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Грачев
Дмитрий Грачев
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Воробьев
Роман Воробьев
90
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
74
0
Сапета
Александр Сапета
90
0
Топич
Марко Топич
46
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Темников
Иван Темников
0
Парфенов
Дмитрий Парфенов
0
Халилович
Денис Халилович
0
Левченко
Евгений Левченко
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
0
Ковель
Леонид Ковель