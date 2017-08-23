Матч завершен
ЦСКА
Москва
Щенников 45
Дзагоев 64
2:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
23 авг. 2017, 21:45 МСК
23.08.2017, 21:45 МСК
среда
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
45'
45'
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
17
Головин
Александр Головин
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
64'
64'
68
11
Витиньо
Витиньо
90
63
Чалов
Федор Чалов
74
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Миланов
Георгий Миланов
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
27
Оланаре
Аарон Оланаре
Янг Бойз
мин
26
фон Бальмус
Давид фон Бальмус
90
27
Бенито
Иван Бенито
74
5
фон Берген
Стив фон Берген
90
24
Нуху
Касим Нуху
90
40
Мбабу
Кевин Мбабу
90
7
Сулеймани
Миралем Сулеймани
90
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
90
35
Жуниор
Секу Саного Жуниор
90
10
Раве
Йорик Раве
73
17
Ассале
Рожер Ассале
90
18
Нсаме
Жан-Пьер Нсаме
90
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
4
Бюрки
Марко Бюрки
29
Лотомба
Жордан Лотомба
19
Шик
Торстен Шик
8
Соу
Джибриль Соу
51
Эбишер
Михел Эбишер
16
Фасснахт
Кристиан Фасснахт