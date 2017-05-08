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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Коста 23
Алонсо 34
Матич 65
3:0
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
8 мая 2017, 22:00 МСК
8.05.2017, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
30
Луис
Давид Луис
84
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
34'
34'
90
10
Азар
Эден Азар
72
21
Матич
Неманья Матич
65'
65'
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
19
Коста
Диего Коста
23'
23'
90
11
Педро
Педро
81
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
26
Терри
Джон Терри
5
Зума
Курт Зума
6
Аке
Натан Аке
22
Виллиан
Виллиан
29
Чалоба
Натаниэль Чалоба
14
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
Мидлсбро
мин
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
2
Фабио
Фабио
90
3
Фрэнд
Джордж Фрэнд
90
25
Чамберс
Калум Чамберс
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
34
Форшоу
Адам Форшоу
56
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
90
14
де Рон
Мартен де Рон
90
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
10
Негредо
Альваро Негредо
83
37
Траоре
Адама Траоре
57
Запасные
1
Константопулос
Димитриос Константопулос
17
Барраган
Антонио Барраган
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
7
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
27
Гедиура
Адлан Гедиура
29
Жестеде
Руди Жестеде
20
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд