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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
0:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Рамирес 50
Мозес 71
Кубок Англии, 1/8 финала
Кубок Англии,
1/8 финала
Англия
27 февр. 2013, 22:45 МСК
27.02.2013, 22:45 МСК
среда
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Мидлсбро
мин
0
Стил
Джейсон Стил
90
0
Фрэнд
Джордж Фрэнд
90
0
Бикей
Андре Бикей
34
0
МакМанус
Стивен МакМанус
90
0
Бэйли
Ник Бэйли
90
0
Арун
Фарис Арун
90
0
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
90
0
Уилльямс
Рис Уилльямс
90
0
Карайол
Мустафа Карайол
72
0
Макдональд
Скотт Макдональд
90
0
Мэйн
Кертис Мэйн
62
Запасные
0
Леутвилер
Джейсон Леутвилер
0
Хайнс
Сиб Хайнс
0
Земмама
Меруане Земмама
0
Смолвуд
Ричард Смолвуд
0
Миллер
Ишмаэль Миллер
0
Эмнес
Марвин Эмнес
0
Ледесма
Эммануэль Ледесма
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Бертранд
Райан Бертранд
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Феррейра
Паулу Феррейра
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
59
0
Рамирес
Рамирес
50'
50'
90
0
Аке
Натан Аке
90
0
Оскар
Оскар
79
0
Мозес
Виктор Мозес
71'
71'
75
0
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Коул
Эшли Коул
0
Луис
Давид Луис
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
0
Марин
Марко Марин
0
Азар
Эден Азар
0
Ба
Демба Ба