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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Мопе 51
1:1
Матч завершен
Бернли
Бернли
Хендрик 90
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
14 сент. 2019, 17:00 МСК
14.09.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
4
Даффи
Шейн Даффи
90
33
Берн
Дэн Берн
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
80
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
7
Мопе
Нил Мопе
51'
51'
84
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
3
Бонг
Гаэтан Бонг
18
Моуй
Аарон Моуй
8
Биссума
Ив Биссума
28
Балуцэ
Тудор Балуцэ
46
Альсате
Стивен Альсате
44
Коннолли
Аарон Коннолли
Бернли
мин
25
Леннон
Аарон Леннон
59
9
Вуд
Крис Вуд
66
4
Корк
Джек Корк
78
23
Питерс
Эрик Питерс
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
1
Поп
Ник Поп
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
26
Бардсли
Филлип Бардсли
14
Гибсон
Бен Гибсон
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90'
19
Родригес
Джей Родригес
27
Выдра
Матей Выдра
12
Брэди
Робби Брэди