Матч завершен
Бернли
Бернли
0:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
28 апр. 2018, 17:00 МСК
28.04.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
28
Лонг
Кевин Лонг
90
25
Леннон
Аарон Леннон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
11
Вуд
Крис Вуд
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
26
Бардсли
Филлип Бардсли
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
7
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
9
Воукс
Сэм Воукс
21
Уэллс
Нахки Уэллс
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
2
Бруно
Бруно
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
7
Каял
Бирам Каял
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
16
Ульоа
Леонардо Ульоа
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
18
Голдсон
Коннор Голдсон
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
20
Мач
Солли Мач
25
Локадия
Юрген Локадия
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй