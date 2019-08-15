Матч завершен
Брага
Брага
Орта 41
3:1
прошлый матч 4 : 2
Матч завершен
Брондбю
Бреннбю
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 21:45 МСК
15.08.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Брага
мин
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
90
7
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
90
15
Орта
Рикарду Орта
90
1
Матеус
Матеус
90
17
Новейш
Жоао Новейш
90
36
Виана
Бруно Виана
90
Запасные
27
Франсержио
Франсержио
21
Орта
Андре Орта
41'
9
Хассан
Ахмед Хассан
Брондбю
мин
7
Кайзер
Доминик Кайзер
90
23
Араюри
Паулюс Араюри
90
22
Радошевич
Йосип Радошевич
90
20
Вильчек
Камиль Вильчек
90
6
Херманнссон
Хьортур Херманнссон
90
3
Юнг
Энтони Юнг
90