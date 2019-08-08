Матч завершен
Брондбю
Бреннбю
Кайзер 15
Кайзер 50
2:4
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Брага
Брага
Орта 20
Херманнссон 90
Орта 90
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 19:30 МСК
8.08.2019, 19:30 МСК
четверг
Составы
Брондбю
мин
7
Кайзер
Доминик Кайзер
15'
50'
15', 50'
90
23
Араюри
Паулюс Араюри
90
22
Радошевич
Йосип Радошевич
90
20
Вильчек
Камиль Вильчек
90
6
Херманнссон
Хьортур Херманнссон
90'
90'
90
3
Юнг
Энтони Юнг
90
Запасные
12
Тибблинг
Симон Тибблинг
Брага
мин
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
90
7
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
90
21
Орта
Рикарду Орта
90'
90'
90
1
Матеус
Матеус
90
15
Орта
Андре Орта
20'
20'
90
27
Франсержио
Франсержио
90
5
Секейра
Нуну Секейра
90
36
Виана
Бруно Виана
90
Запасные
6
Клаудемир
Клаудемир
17
Новейш
Жоао Новейш
9
Хассан
Ахмед Хассан