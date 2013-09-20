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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Вендт 22
Раффаэл 31
Крузе 72
Раффаэл 75
4:1
Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Боланд 58
Бундеслига, 6 тур
Бундеслига,
6 тур
Германия
20 сент. 2013, 21:30 МСК
20.09.2013, 21:30 МСК
пятница
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
22'
22'
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
89
0
Херрманн
Патрик Херрманн
81
0
Джака
Гранит Джака
76
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
31'
75'
31', 75'
90
0
Крузе
Макс Крузе
72'
72'
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
0
Корб
Юлиан Корб
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота
Айнтрахт
мин
0
Петкович
Марьян Петкович
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
83
0
Доган
Дениз Доган
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Кессел
Бенжамин Кессел
90
0
Боланд
Мирко Боланд
58'
58'
83
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Беллараби
Карим Беллараби
90
0
Кумбела
Доми Кумбела
68
Запасные
0
Давари
Даниэль Давари
0
Васхаузен
Ян Васхаузен
0
Пертель
Тимо Пертель
0
Крац
Кевин Крац
0
Джексон
Симеон Джексон
0
Круппке
Деннис Круппке
0
Адеми
Орхан Адеми