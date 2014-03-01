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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
тер Стеген 52
1:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Раффаэл 24
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
1 марта 2014, 17:30 МСК
1.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Корреа
Марсель Корреа
90
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Пфицнер
Марк Пфицнер
80
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Кессел
Бенжамин Кессел
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Хохшайд
Ян Хохшайд
87
0
Беллараби
Карим Беллараби
90
0
Кумбела
Доми Кумбела
90
0
Нильсен
Хавард Нильсен
75
Запасные
0
Петкович
Марьян Петкович
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
0
Доган
Дениз Доган
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
0
Крац
Кевин Крац
0
Круппке
Деннис Круппке
0
Адеми
Орхан Адеми
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
52'
52'
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Корб
Юлиан Корб
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
77
0
Джака
Гранит Джака
63
0
Раффаэл
Раффаэл
24'
24'
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
0
Хргота
Бранимир Хргота
71
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Аранго
Хуан Аранго
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Крамер
Кристоф Крамер
0
Юнес
Армин Юнес
0
Млапа
Пениель Млапа