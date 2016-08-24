Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Азар 9
Раффаэл 33
Раффаэл 40
Азар 64
Раффаэл 77
Азар 84
6:1
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Раве 79
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
24 авг. 2016, 21:45 МСК
24.08.2016, 21:45 МСК
среда
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
3
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
24
Янчке
Тони Янчке
72
5
Штробль
Тобиас Штробль
53
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
59
10
Азар
Торган Азар
9'
64'
84'
9', 64', 84'
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
90
7
Херрманн
Патрик Херрманн
90
11
Раффаэл
Раффаэл
33'
40'
77'
33', 40', 77'
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
17
Вендт
Оскар Вендт
53
Вестергор
Янник Вестергор
72
Корб
Юлиан Корб
16
Траоре
Ибрахима Траоре
59
Дауд
Махмуд Дауд
28
Хан
Андре Хан
Янг Бойз
мин
18
Мвого
Ивон Мвого
90
5
фон Берген
Стив фон Берген
45
21
Роша
Ален Роша
90
22
Вютрих
Грегори Вютрих
90
8
Лецяск
Ян Лецяск
90
7
Сулеймани
Миралем Сулеймани
45
10
Раве
Йорик Раве
79'
79'
90
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
90
28
Закария
Денис Закария
90
23
Суттер
Скотт Суттер
90
11
Фрай
Михаэль Фрай
69
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
4
Вилотич
Милан Вилотич
32
Обексер
Линус Обексер
14
Гаич
Милан Гаич
45
Шик
Торстен Шик
69
Дуа
Квандво Дуа
45
Кубо
Юя Кубо