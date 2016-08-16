Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Португалия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Сулеймани 56
1:3
прошлый матч 1 : 6
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Раффаэл 11
Хан 67
Роша 69
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
16 авг. 2016, 21:45 МСК
16.08.2016, 21:45 МСК
вторник
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Янг Бойз
мин
7
Сулеймани
Миралем Сулеймани
56'
56'
86
18
Мвого
Ивон Мвого
90
8
Лецяск
Ян Лецяск
90
21
Роша
Ален Роша
69'
69'
90
4
Вилотич
Милан Вилотич
90
14
Гаич
Милан Гаич
73
23
Суттер
Скотт Суттер
90
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
90
10
Раве
Йорик Раве
90
99
Оаро
Гийом Оаро
90
31
Кубо
Юя Кубо
74
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
22
Вютрих
Грегори Вютрих
32
Обексер
Линус Обексер
19
Шик
Торстен Шик
28
Закария
Денис Закария
34
Дуа
Квандво Дуа
11
Фрай
Михаэль Фрай
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
3
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
5
Штробль
Тобиас Штробль
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
10
Азар
Торган Азар
66
13
Штиндль
Ларс Штиндль
81
16
Траоре
Ибрахима Траоре
79
11
Раффаэл
Раффаэл
11'
11'
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
79
Вестергор
Янник Вестергор
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
7
Херрманн
Патрик Херрманн
23
Хофманн
Йонас Хофманн
8
Дауд
Махмуд Дауд
66
Хан
Андре Хан
67'