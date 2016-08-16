Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Сулеймани 56
1:3
прошлый матч 1 : 6
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Раффаэл 11
Хан 67
Роша 69
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
16 авг. 2016, 21:45 МСК
16.08.2016, 21:45 МСК
вторник
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Янг Бойз
мин
7
Сулеймани
Миралем Сулеймани
56'
56'
86
18
Мвого
Ивон Мвого
90
8
Лецяск
Ян Лецяск
90
21
Роша
Ален Роша
69'
69'
90
4
Вилотич
Милан Вилотич
90
14
Гаич
Милан Гаич
73
23
Суттер
Скотт Суттер
90
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
90
10
Раве
Йорик Раве
90
99
Оаро
Гийом Оаро
90
31
Кубо
Юя Кубо
74
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
22
Вютрих
Грегори Вютрих
32
Обексер
Линус Обексер
19
Шик
Торстен Шик
28
Закария
Денис Закария
34
Дуа
Квандво Дуа
11
Фрай
Михаэль Фрай
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
3
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
5
Штробль
Тобиас Штробль
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
10
Азар
Торган Азар
66
13
Штиндль
Ларс Штиндль
81
16
Траоре
Ибрахима Траоре
79
11
Раффаэл
Раффаэл
11'
11'
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
79
Вестергор
Янник Вестергор
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
7
Херрманн
Патрик Херрманн
23
Хофманн
Йонас Хофманн
8
Дауд
Махмуд Дауд
66
Хан
Андре Хан
67'