Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 7
1:2
Матч завершен
Герта
Берлин
Рамос 23
Аллагуи 45
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
21 дек. 2013, 17:30 МСК
21.12.2013, 17:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
0
Сарр
Мариан Сарр
46
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Дурм
Эрик Дурм
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
77
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
0
Ройс
Марко Ройс
7'
7'
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
56
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Пищек
Лукаш Пищек
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Герта
мин
0
Герсбек
Мариус Герсбек
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
69
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
90
0
Шульц
Нико Шульц
90
0
Рамос
Адриан Рамос
23'
23'
78
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
45'
45'
90
Запасные
0
Спринт
Филип Спринт
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Клюге
Пеер Клюге
0
Ронни
Ронни
0
Мухтар
Хани Мухтар
0
Вагнер
Сандро Вагнер