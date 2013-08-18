Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Хофманн 75
Ройс 86
2:1
Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Левандовски 89
Бундеслига, 2 тур

Бундеслига,

2 тур

Германия
18 авг. 2013, 18:30 МСК
18.08.2013, 18:30 МСК
воскресенье
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
60
0
Левандовски
Роберт Левандовски
89'
89'
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
67
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Суботич
Невен Суботич
0
Дурм
Эрик Дурм
0
Кель
Себастьян Кель
0
Ройс
Марко Ройс
86'
0
Хофманн
Йонас Хофманн
75'
0
Дукщ
Марвин Дукщ
Айнтрахт
мин
0
Корреа
Марсель Корреа
90
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Круппке
Деннис Круппке
77
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
65
0
Хохшайд
Ян Хохшайд
65
0
Крац
Кевин Крац
90
0
Джексон
Симеон Джексон
90
Запасные
0
Петкович
Марьян Петкович
0
Кессел
Бенжамин Кессел
0
Пертель
Тимо Пертель
0
Вранчич
Дамир Вранчич
0
Боланд
Мирко Боланд
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Адеми
Орхан Адеми