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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Кессел 54
1:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Обамеянг 31
Обамеянг 65
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
31 янв. 2014, 22:30 МСК
31.01.2014, 22:30 МСК
пятница
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Доган
Дениз Доган
77
0
Кессел
Бенжамин Кессел
54'
54'
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Хохшайд
Ян Хохшайд
90
0
Нильсен
Хавард Нильсен
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
73
0
Адеми
Орхан Адеми
67
Запасные
0
Петкович
Марьян Петкович
0
Корреа
Марсель Корреа
0
Хенн
Матиас Хенн
0
Крац
Кевин Крац
0
Пфицнер
Марк Пфицнер
0
Беллараби
Карим Беллараби
0
Кумбела
Доми Кумбела
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
83
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
31'
65'
31', 65'
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Пищек
Лукаш Пищек
0
Дурм
Эрик Дурм
0
Сарр
Мариан Сарр
0
Кель
Себастьян Кель
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Дукщ
Марвин Дукщ