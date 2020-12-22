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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Россия вышла в полуфинал МЧМ-2021
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Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
0:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Хуммельс 12
Санчо 90
Кубок Германии, 1/16 финала
Кубок Германии,
1/16 финала
Германия
22 дек. 2020, 22:00 МСК
22.12.2020, 22:00 МСК
вторник
События
Составы
Айнтрахт
мин
20
Абдуллахи
Сулейман Абдуллахи
80
16
Jasmin Fejzić
Jasmin Fejzić
88
3
Lasse Schlüter
Lasse Schlüter
88
6
Dominik Wydra
Dominik Wydra
88
4
J. Nikolaou
J. Nikolaou
88
23
D. Wiebe
D. Wiebe
72
39
Patrick Kammerbauer
Patrick Kammerbauer
88
28
Yassin Ben Balla
Yassin Ben Balla
80
7
F. Kaufmann
F. Kaufmann
86
10
M. Kobylanski
M. Kobylanski
73
15
M. Bar
M. Bar
88
Запасные
18
Кроос
Феликс Кроос
8
Май
Иба Май
12
Felix Dornebusch
Felix Dornebusch
14
Nico Klass
Nico Klass
40
Robin Ziegele
Robin Ziegele
22
Manuel Schwenk
Manuel Schwenk
17
Yari Otto
Yari Otto
33
Nick Proschwitz
Nick Proschwitz
9
Njegoš Kupusović
Njegoš Kupusović
Боруссия
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
88
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
12'
12'
46
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
88
5
Загаду
Дан-Аксель Загаду
88
2
Морей
Матеу Морей
83
6
Делэни
Томас Делэни
88
7
Санчо
Джейдон Санчо
90'
90'
88
32
Рейна
Джованни Рейна
83
22
Беллингем
Джуд Беллингем
76
19
Брандт
Юлиан Брандт
63
27
Тиггес
Штеффен Тиггес
88
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
26
Пищек
Лукаш Пищек
24
Менье
Тома Менье
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
11
Ройс
Марко Ройс
28
Витсель
Аксель Витсель
14
Шульц
Нико Шульц
23
Джан
Эмре Джан
10
Азар
Торган Азар