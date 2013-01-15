Матч завершен
Борнмут
Борнмут
0:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
15 янв. 2013, 22:45 МСК
15.01.2013, 22:45 МСК
вторник
Составы