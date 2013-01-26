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Кубок Англии
Болтон VS Эвертон
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Болтон - Эвертон: 26 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Болтон
Болтон
1:2
Болтон - Эвертон: 26 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Кубок Англии, 4 раунд
Кубок Англии,
4 раунд
Англия
26 янв. 2013, 18:00 МСК
26.01.2013, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Болтон
мин
18
Уилсон
Марк Уилсон
2
Литтл
Марк Литтл
14
Хоббс
Джэк Хоббс
5
Биверс
Марк Биверс
4
Лоу
Джейсон Лоу
12
Нун
Крэйг Нун
15
Мерфи
Люк Мерфи
28
Магеннис
Джош Магеннис
Запасные
27
Уиллиамс
Бен Уиллиамс
-
3
Тэйлор
Эндрю Тэйлор
-
16
Ольковски
Павел Ольковски
-
19
О'Нил
Гари О'Нил
-
10
Амеоби
Сэм Амеоби
-
8
Дональдсон
Клейтон Дональдсон
-
11
Бакли
Уилльям Бакли
-
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
12
Динь
Люка Динь
5
Кин
Майкл Кин
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
21
Гомеш
Андре Гомеш
20
Бернард
Бернард
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
26
Дэвис
Том Дэвис
17
Ивоби
Алекс Ивоби
7
Ришарлисон
Ришарлисон
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
-
31
Виржиния
Жоау Виржиния
-
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
-
30
Мартина
Куко Мартина
-
32
Брэнтуэйт
Джеррэд Брэнтуэйт
-
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
34
Банингиме
Бени Банингиме
-
27
Кен
Мойзе Кен
-
42
Гордон
Энтони Гордон
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
18:00
Болтон
1 : 2
Эвертон
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
18:00
Болтон
1
Эвертон
2
04.01.2012
04 янв. 2012
ср
22:59
Эвертон
1 : 2
Болтон
04.01.2012
04 янв. 2012
ср
22:59
Эвертон
1
Болтон
2
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
Болтон
0 : 2
Эвертон
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
Болтон
0
Эвертон
2
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Болтон
2 : 0
Эвертон
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Болтон
2
Эвертон
0
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
23:00
Эвертон
1 : 1
Болтон
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
23:00
Эвертон
1
Болтон
1
20.03.2010
20 марта 2010
сб
18:00
Эвертон
2 : 0
Болтон
20.03.2010
20 марта 2010
сб
18:00
Эвертон
2
Болтон
0
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
16:30
Болтон
3 : 2
Эвертон
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
16:30
Болтон
3
Эвертон
2
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
Эвертон
3 : 0
Болтон
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
Эвертон
3
Болтон
0
29.10.2008
29 окт. 2008
ср
23:00
Болтон
0 : 1
Эвертон
29.10.2008
29 окт. 2008
ср
23:00
Болтон
0
Эвертон
1
26.12.2007
26 дек. 2007
ср
18:00
Эвертон
2 : 0
Болтон
26.12.2007
26 дек. 2007
ср
18:00
Эвертон
2
Болтон
0
01.09.2007
01 сент. 2007
сб
17:00
Болтон
1 : 2
Эвертон
01.09.2007
01 сент. 2007
сб
17:00
Болтон
1
Эвертон
2
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