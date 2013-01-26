Болтон - Эвертон: 26 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Болтон
Болтон
1:2

Болтон - Эвертон: 26 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Кубок Англии, 4 раунд

Кубок Англии,

4 раунд

Англия
26 янв. 2013, 18:00 МСК
26.01.2013, 18:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Болтон
мин
18
Уилсон
Марк Уилсон
2
Литтл
Марк Литтл
14
Хоббс
Джэк Хоббс
5
Биверс
Марк Биверс
4
Лоу
Джейсон Лоу
12
Нун
Крэйг Нун
15
Мерфи
Люк Мерфи
28
Магеннис
Джош Магеннис
Запасные
27
Уиллиамс
Бен Уиллиамс
-
3
Тэйлор
Эндрю Тэйлор
-
16
Ольковски
Павел Ольковски
-
19
О'Нил
Гари О'Нил
-
10
Амеоби
Сэм Амеоби
-
8
Дональдсон
Клейтон Дональдсон
-
11
Бакли
Уилльям Бакли
-
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
12
Динь
Люка Динь
5
Кин
Майкл Кин
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
21
Гомеш
Андре Гомеш
20
Бернард
Бернард
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
26
Дэвис
Том Дэвис
17
Ивоби
Алекс Ивоби
7
Ришарлисон
Ришарлисон
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
-
31
Виржиния
Жоау Виржиния
-
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
-
30
Мартина
Куко Мартина
-
32
Брэнтуэйт
Джеррэд Брэнтуэйт
-
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
34
Банингиме
Бени Банингиме
-
27
Кен
Мойзе Кен
-
42
Гордон
Энтони Гордон
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

26.01.2013 26 янв. 2013 сб 18:00
Болтон
1 : 2
Эвертон
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 18:00
Болтон
1
Эвертон
2
04.01.2012 04 янв. 2012 ср 22:59
Эвертон
1 : 2
Болтон
04.01.2012 04 янв. 2012 ср 22:59
Эвертон
1
Болтон
2
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 18:00
Болтон
0 : 2
Эвертон
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 18:00
Болтон
0
Эвертон
2
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
Болтон
2 : 0
Эвертон
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
Болтон
2
Эвертон
0
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 23:00
Эвертон
1 : 1
Болтон
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 23:00
Эвертон
1
Болтон
1
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
Эвертон
2 : 0
Болтон
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
Эвертон
2
Болтон
0
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 16:30
Болтон
3 : 2
Эвертон
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 16:30
Болтон
3
Эвертон
2
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 18:00
Эвертон
3 : 0
Болтон
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 18:00
Эвертон
3
Болтон
0
29.10.2008 29 окт. 2008 ср 23:00
Болтон
0 : 1
Эвертон
29.10.2008 29 окт. 2008 ср 23:00
Болтон
0
Эвертон
1
26.12.2007 26 дек. 2007 ср 18:00
Эвертон
2 : 0
Болтон
26.12.2007 26 дек. 2007 ср 18:00
Эвертон
2
Болтон
0
01.09.2007 01 сент. 2007 сб 17:00
Болтон
1 : 2
Эвертон
01.09.2007 01 сент. 2007 сб 17:00
Болтон
1
Эвертон
2

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