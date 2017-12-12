Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бернли
Бернли
Барнс 89
1:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
12 дек. 2017, 22:45 МСК
12.12.2017, 22:45 МСК
вторник
Составы
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
28
Лонг
Кевин Лонг
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
90
4
Корк
Джек Корк
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Вуд
Крис Вуд
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
18
Вествуд
Эшли Вествуд
20
Ульвестад
Фредрик Ульвестад
9
Воукс
Сэм Воукс
21
Уэллс
Нахки Уэллс
10
Барнс
Эшли Барнс
89'
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
6
Зума
Курт Зума
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
25
Крауч
Питер Крауч
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
5
Виммер
Кевин Виммер
42
Эдвардс
Том Эдвардс
16
Адам
Чарли Адам
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
9
Бераино
Саидо Бераино