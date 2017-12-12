Матч завершен
Бернли
Бернли
Барнс 89
1:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
12 дек. 2017, 22:45 МСК
12.12.2017, 22:45 МСК
вторник
Составы
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
28
Лонг
Кевин Лонг
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
90
4
Корк
Джек Корк
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Вуд
Крис Вуд
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
18
Вествуд
Эшли Вествуд
20
Ульвестад
Фредрик Ульвестад
9
Воукс
Сэм Воукс
21
Уэллс
Нахки Уэллс
10
Барнс
Эшли Барнс
89'
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
6
Зума
Курт Зума
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
25
Крауч
Питер Крауч
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
5
Виммер
Кевин Виммер
42
Эдвардс
Том Эдвардс
16
Адам
Чарли Адам
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
9
Бераино
Саидо Бераино