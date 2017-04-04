Матч завершен
Бернли
Бернли
Бойд 58
1:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
4 апр. 2017, 21:45 МСК
4.04.2017, 21:45 МСК
вторник
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
16
Дефур
Стивен Дефур
57
6
Ми
Бен Ми
90
5
Кин
Майкл Кин
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
19
Бартон
Джоуи Бартон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
21
Бойд
Джордж Бойд
58'
58'
90
9
Воукс
Сэм Воукс
85
7
Грэй
Андре Грэй
78
Запасные
29
Поп
Ник Поп
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
18
Вествуд
Эшли Вествуд
12
Брэди
Робби Брэди
10
Барнс
Эшли Барнс
32
Агьей
Даниэл Агьей
Сток Сити
мин
33
Грант
Ли Грант
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
5
Муниеса
Марк Муниеса
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
4
Аллен
Джо Аллен
85
16
Адам
Чарли Адам
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
9
Бераино
Саидо Бераино
71
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
8
Джонсон
Глен Джонсон
6
Уилэн
Гленн Уилэн
21
Имбула
Жанелли Имбула
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай