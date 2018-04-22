Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Ндиайе 11
1:1
Матч завершен
Бернли
Бернли
Барнс 62
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
22 апр. 2018, 15:30 МСК
22.04.2018, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
2
Бауэр
Мориц Бауэр
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
27
Ндиайе
Баду Ндиайе
11'
11'
90
25
Крауч
Питер Крауч
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
6
Зума
Курт Зума
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
24
Флетчер
Даррен Флетчер
7
Айрленд
Стивен Айрленд
32
Собхи
Рамадан Собхи
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
28
Лонг
Кевин Лонг
90
25
Леннон
Аарон Леннон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
11
Вуд
Крис Вуд
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
10
Барнс
Эшли Барнс
62'
62'
90
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
26
Бардсли
Филлип Бардсли
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
8
Марни
Дин Марни
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
9
Воукс
Сэм Воукс
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс