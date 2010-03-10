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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бернли
Бернли
Наджент 52
1:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шанли 23
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
10 марта 2010, 22:45 МСК
10.03.2010, 22:45 МСК
среда
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Томпсон
Стивен Томпсон
71
0
Корт
Леон Корт
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Фокс
Даниэль Фокс
77
0
Александер
Грэм Александер
90
0
Корк
Джек Корк
47
0
Иглс
Крис Иглс
90
0
Наджент
Дэвид Наджент
52'
52'
90
0
Патерсон
Мартин Патерсон
90
Запасные
0
Уивер
Ники Уивер
0
Бикей
Андре Бикей
0
Дафф
Майкл Дафф
0
Джордан
Стефан Джордан
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
0
МакДональд
Кевин МакДональд
0
Блэйк
Робби Блэйк
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
63
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
63
0
Шанли
Тунджай Шанли
23'
23'
85
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Дэйвис
Эндрю Дэйвис
0
Пью
Дэнни Пью
0
Файе
Амди Файе
0
Лунд
Мэттью Лунд
0
Китсон
Дэйв Китсон
0
Мулт
Луис Мулт