Матч завершен
Бернли
Бернли
0:0
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
23 сент. 2017, 17:00 МСК
23.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
90
4
Корк
Джек Корк
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
11
Вуд
Крис Вуд
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
30
Легздиньш
Адам Легздиньш
26
Бардсли
Филлип Бардсли
18
Вествуд
Эшли Вествуд
9
Воукс
Сэм Воукс
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
10
Барнс
Эшли Барнс
28
Лонг
Крис Лонг
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
22
Инс
Томас Инс
90
9
Качунга
Элиас Качунга
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
90
Запасные
28
Грин
Роберт Грин
44
Хефеле
Михаэль Хефеле
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
3
Мэлони
Скотт Мэлони
4
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
8
Биллинг
Филип Биллинг