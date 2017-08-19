Матч завершен
Бернли
Бернли
0:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Робсон-Кану 71
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
19 авг. 2017, 17:00 МСК
19.08.2017, 17:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
90
4
Корк
Джек Корк
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
9
Воукс
Сэм Воукс
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
79
12
Брэди
Робби Брэди
78
Запасные
29
Поп
Ник Поп
28
Лонг
Кевин Лонг
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
18
Вествуд
Эшли Вествуд
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
10
Барнс
Эшли Барнс
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
11
Брант
Крис Брант
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
63
47
Филд
Сэм Филд
86
19
Родригес
Джей Родригес
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
12
Уилсон
Марк Уилсон
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
71'
22
Шадли
Насер Шадли
34
Харпер
Реким Харпер
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
45
Леко
Джонатан Леко