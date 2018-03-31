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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Рондон 83
1:2
Матч завершен
Бернли
Бернли
Барнс 22
Вуд 73
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
31 марта 2018, 17:00 МСК
31.03.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
11
Брант
Крис Брант
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
83'
83'
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
16
Габр
Али Габр
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
17
Бурк
Оливер Бурк
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
25
Леннон
Аарон Леннон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
7
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
90
11
Вуд
Крис Вуд
73'
73'
90
10
Барнс
Эшли Барнс
22'
22'
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
26
Бардсли
Филлип Бардсли
28
Лонг
Кевин Лонг
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
8
Марни
Дин Марни
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
9
Воукс
Сэм Воукс