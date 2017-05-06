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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бернли
Бернли
Воукс 56
Воукс 86
2:2
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Рондон 66
Доусон 78
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
6 мая 2017, 17:00 МСК
6.05.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
83
23
Уорд
Стивен Уорд
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
21
Бойд
Джордж Бойд
83
9
Воукс
Сэм Воукс
56'
86'
56', 86'
90
10
Барнс
Эшли Барнс
79
28
Лонг
Крис Лонг
90
Запасные
29
Поп
Ник Поп
4
Фланаган
Джон Фланаган
27
Дариква
Тендэй Дариква
16
Дефур
Стивен Дефур
25
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
12
Брэди
Робби Брэди
7
Грэй
Андре Грэй
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
51
12
Уилсон
Марк Уилсон
88
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
78'
78'
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
47
Филд
Сэм Филд
54
11
Брант
Крис Брант
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
66'
66'
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
2
Ньом
Аллан Ньом
49
Уилсон
Кейн Уилсон
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
22
Шадли
Насер Шадли
5
Якоб
Клаудио Якоб
45
Леко
Джонатан Леко