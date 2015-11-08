Барселона - Вильярреал: 08 ноября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
3:0

Барселона - Вильярреал: 08 ноября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 11 тур

Примера,

11 тур

Испания
8 нояб. 2015, 18:00 МСК
8.11.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
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События
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Прогнозы

Предварительный состав

Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
15
Эступинан
Первис Эступинан
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
6
Мори
Рамиро Мори
8
Фойт
Хуан Фойт
2
Гаспар
Марио Гаспар
5
Парехо
Даниэль Парехо
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
35
Йоргенсен
Филип Йоргенсен
-
31
Альварес
Икер Альварес
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
24
Педраса
Альфонсо Педраса
-
32
Баэна
Алехандро Баэна
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
30
Пино
Йереми Пино
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

27.09.2020 27 сент. 2020 вс 22:00
Барселона
4 : 0
Вильярреал
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 22:00
Барселона
4
Вильярреал
0
05.07.2020 05 июля 2020 вс 23:00
Вильярреал
1 : 4
Барселона
05.07.2020 05 июля 2020 вс 23:00
Вильярреал
1
Барселона
4
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 22:00
Барселона
2 : 1
Вильярреал
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 22:00
Барселона
2
Вильярреал
1
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 22:30
Вильярреал
4 : 4
Барселона
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 22:30
Вильярреал
4
Барселона
4
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 20:30
Барселона
2 : 0
Вильярреал
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 20:30
Барселона
2
Вильярреал
0
09.05.2018 09 мая 2018 ср 21:00
Барселона
5 : 1
Вильярреал
09.05.2018 09 мая 2018 ср 21:00
Барселона
5
Вильярреал
1
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 22:45
Вильярреал
0 : 2
Барселона
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 22:45
Вильярреал
0
Барселона
2
06.05.2017 06 мая 2017 сб 19:30
Барселона
4 : 1
Вильярреал
06.05.2017 06 мая 2017 сб 19:30
Барселона
4
Вильярреал
1
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 22:45
Вильярреал
1 : 1
Барселона
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 22:45
Вильярреал
1
Барселона
1
20.03.2016 20 марта 2016 вс 18:00
Вильярреал
2 : 2
Барселона
20.03.2016 20 марта 2016 вс 18:00
Вильярреал
2
Барселона
2
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 18:00
Барселона
3 : 0
Вильярреал
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 18:00
Барселона
3
Вильярреал
0
04.03.2015 04 марта 2015 ср 22:00
Вильярреал
1 : 3
Барселона
04.03.2015 04 марта 2015 ср 22:00
Вильярреал
1
Барселона
3
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:00
Барселона
3 : 1
Вильярреал
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:00
Барселона
3
Вильярреал
1
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 23:00
Барселона
3 : 2
Вильярреал
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 23:00
Барселона
3
Вильярреал
2
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 20:00
Вильярреал
0 : 1
Барселона
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 20:00
Вильярреал
0
Барселона
1
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 22:00
Вильярреал
2 : 3
Барселона
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 22:00
Вильярреал
2
Барселона
3
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 22:00
Барселона
2 : 1
Вильярреал
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 22:00
Барселона
2
Вильярреал
1
29.01.2012 29 янв. 2012 вс -:-
Вильярреал
0 : 0
Барселона
29.01.2012 29 янв. 2012 вс -:-
Вильярреал
0
Барселона
0
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 22:00
Барселона
5 : 0
Вильярреал
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 22:00
Барселона
5
Вильярреал
0
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 22:55
Вильярреал
0 : 1
Барселона
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 22:55
Вильярреал
0
Барселона
1

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Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
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🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
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Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
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Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
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11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
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