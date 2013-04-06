Барселона - Мальорка: 06 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
5:0

Барселона - Мальорка: 06 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 30 тур

Примера,

30 тур

Испания
6 апр. 2013, 22:59 МСК
6.04.2013, 22:59 МСК
суббота
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
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События
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Предварительный состав

Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Мальорка
мин
25
Парера
Микель Парера
3
Лумор
Лумор
24
Вальент
Мартин Вальент
5
Кампос
Хиско Кампос
12
Баба
Иддрису Баба
14
Родригес
Дани Родригес
23
Фебас
Алейш Фебас
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
22
Будимир
Анте Будимир
7
Посо
Алехандро Посо
Запасные
1
Рейна
Маноло Рейна
-
42
Обрадор
Рафаэль Обрадор
-
8
Севилья
Сальвадор Севилья
-
9
Абдон
Абдон
-
26
Кубо
Такефуса Кубо
-
41
Ромеро
Лука Ромеро
-
16
Салибу
Яннис Салибу
-
17
Трайковски
Александар Трайковски
-
4
Сене
Хосеп Сене
-

События

Матч окончен 5:0

Прошлые матчи

13.06.2020 13 июня 2020 сб 23:00
Мальорка
0 : 4
Барселона
13.06.2020 13 июня 2020 сб 23:00
Мальорка
0
Барселона
4
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 23:00
Барселона
5 : 2
Мальорка
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 23:00
Барселона
5
Мальорка
2
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 22:59
Барселона
5 : 0
Мальорка
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 22:59
Барселона
5
Мальорка
0
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 19:50
Мальорка
2 : 4
Барселона
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 19:50
Мальорка
2
Барселона
4
24.03.2012 24 марта 2012 сб 20:00
Мальорка
0 : 2
Барселона
24.03.2012 24 марта 2012 сб 20:00
Мальорка
0
Барселона
2
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 21:00
Барселона
5 : 0
Мальорка
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 21:00
Барселона
5
Мальорка
0
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 22:00
Мальорка
0 : 3
Барселона
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 22:00
Мальорка
0
Барселона
3
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 20:00
Барселона
1 : 1
Мальорка
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 20:00
Барселона
1
Мальорка
1
27.03.2010 27 марта 2010 сб 22:00
Мальорка
0 : 1
Барселона
27.03.2010 27 марта 2010 сб 22:00
Мальорка
0
Барселона
1
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 22:00
Барселона
4 : 2
Мальорка
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 22:00
Барселона
4
Мальорка
2
17.05.2009 17 мая 2009 вс 20:00
Мальорка
2 : 1
Барселона
17.05.2009 17 мая 2009 вс 20:00
Мальорка
2
Барселона
1
04.03.2009 04 марта 2009 ср 23:55
Мальорка
1 : 1
Барселона
04.03.2009 04 марта 2009 ср 23:55
Мальорка
1
Барселона
1
05.02.2009 05 февр. 2009 чт 23:30
Барселона
2 : 0
Мальорка
05.02.2009 05 февр. 2009 чт 23:30
Барселона
2
Мальорка
0
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 22:00
Барселона
3 : 1
Мальорка
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 22:00
Барселона
3
Мальорка
1
11.05.2008 11 мая 2008 вс 22:00
Барселона
2 : 3
Мальорка
11.05.2008 11 мая 2008 вс 22:00
Барселона
2
Мальорка
3
05.01.2008 05 янв. 2008 сб 22:00
Мальорка
0 : 2
Барселона
05.01.2008 05 янв. 2008 сб 22:00
Мальорка
0
Барселона
2

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Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
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🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
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10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
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1
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15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
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10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15