Барселона - Леванте: 18 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
7:0

Барселона - Леванте: 18 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
18 авг. 2013, 20:00 МСК
18.08.2013, 20:00 МСК
воскресенье
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
19
Клер
Карлос Клер
14
Рубен Везо
Рубен Везо
4
Пьер
Робер Пьер
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
10
Барди
Энис Барди
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
9
Марти
Рохер Марти
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
21
Гомес
Дани Гомес
Запасные
34
Карденас
Дани Карденас
-
6
Дуарте
Оскар Дуарте
-
23
Коке
Коке
-
3
Гарсия
Антонио Гарсия
-
2
Сон
Сон
-
25
Дукур
Шейк Дукур
-
12
Мальса
Микаэль Мальса
-
7
Леон
Серхио Леон
-

События

Матч окончен 7:0

Прошлые матчи

13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
Барселона
1 : 0
Леванте
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
Барселона
1
Леванте
0
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 23:00
Барселона
2 : 1
Леванте
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 23:00
Барселона
2
Леванте
1
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
Леванте
3 : 1
Барселона
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
Леванте
3
Барселона
1
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 21:45
Барселона
1 : 0
Леванте
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 21:45
Барселона
1
Леванте
0
17.01.2019 17 янв. 2019 чт 23:30
Барселона
3 : 0
Леванте
17.01.2019 17 янв. 2019 чт 23:30
Барселона
3
Леванте
0
10.01.2019 10 янв. 2019 чт 23:30
Леванте
2 : 1
Барселона
10.01.2019 10 янв. 2019 чт 23:30
Леванте
2
Барселона
1
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 22:45
Леванте
0 : 5
Барселона
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 22:45
Леванте
0
Барселона
5
13.05.2018 13 мая 2018 вс 21:45
Леванте
5 : 4
Барселона
13.05.2018 13 мая 2018 вс 21:45
Леванте
5
Барселона
4
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 18:15
Барселона
3 : 0
Леванте
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 18:15
Барселона
3
Леванте
0
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 14:00
Леванте
0 : 2
Барселона
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 14:00
Леванте
0
Барселона
2
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 21:30
Барселона
4 : 1
Леванте
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 21:30
Барселона
4
Леванте
1
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 19:00
Барселона
5 : 0
Леванте
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 19:00
Барселона
5
Леванте
0
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 22:00
Леванте
0 : 5
Барселона
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 22:00
Леванте
0
Барселона
5
30.01.2014 30 янв. 2014 чт -:-
Барселона
5 : 1
Леванте
30.01.2014 30 янв. 2014 чт -:-
Барселона
5
Леванте
1
23.01.2014 23 янв. 2014 чт -:-
Леванте
1 : 4
Барселона
23.01.2014 23 янв. 2014 чт -:-
Леванте
1
Барселона
4
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 21:00
Леванте
1 : 1
Барселона
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 21:00
Леванте
1
Барселона
1
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 20:00
Барселона
7 : 0
Леванте
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 20:00
Барселона
7
Леванте
0
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 21:00
Барселона
1 : 0
Леванте
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 21:00
Барселона
1
Леванте
0
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 22:59
Леванте
0 : 4
Барселона
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 22:59
Леванте
0
Барселона
4
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 22:59
Леванте
1 : 2
Барселона
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 22:59
Леванте
1
Барселона
2

Новости

Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
# Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15