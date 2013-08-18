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Барселона VS Леванте
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Барселона - Леванте: 18 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
7:0
Барселона - Леванте: 18 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
18 авг. 2013, 20:00 МСК
18.08.2013, 20:00 МСК
воскресенье
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
19
Клер
Карлос Клер
14
Рубен Везо
Рубен Везо
4
Пьер
Робер Пьер
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
10
Барди
Энис Барди
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
9
Марти
Рохер Марти
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
21
Гомес
Дани Гомес
Запасные
34
Карденас
Дани Карденас
-
6
Дуарте
Оскар Дуарте
-
23
Коке
Коке
-
3
Гарсия
Антонио Гарсия
-
2
Сон
Сон
-
25
Дукур
Шейк Дукур
-
12
Мальса
Микаэль Мальса
-
7
Леон
Серхио Леон
-
События
Матч окончен 7:0
Прошлые матчи
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
23:00
Барселона
1 : 0
Леванте
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
23:00
Барселона
1
Леванте
0
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
23:00
Барселона
2 : 1
Леванте
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
23:00
Барселона
2
Леванте
1
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Леванте
3 : 1
Барселона
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Леванте
3
Барселона
1
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
21:45
Барселона
1 : 0
Леванте
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
21:45
Барселона
1
Леванте
0
17.01.2019
17 янв. 2019
чт
23:30
Барселона
3 : 0
Леванте
17.01.2019
17 янв. 2019
чт
23:30
Барселона
3
Леванте
0
10.01.2019
10 янв. 2019
чт
23:30
Леванте
2 : 1
Барселона
10.01.2019
10 янв. 2019
чт
23:30
Леванте
2
Барселона
1
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
22:45
Леванте
0 : 5
Барселона
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
22:45
Леванте
0
Барселона
5
13.05.2018
13 мая 2018
вс
21:45
Леванте
5 : 4
Барселона
13.05.2018
13 мая 2018
вс
21:45
Леванте
5
Барселона
4
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
18:15
Барселона
3 : 0
Леванте
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
18:15
Барселона
3
Леванте
0
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
14:00
Леванте
0 : 2
Барселона
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
14:00
Леванте
0
Барселона
2
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
21:30
Барселона
4 : 1
Леванте
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
21:30
Барселона
4
Леванте
1
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
19:00
Барселона
5 : 0
Леванте
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
19:00
Барселона
5
Леванте
0
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
22:00
Леванте
0 : 5
Барселона
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
22:00
Леванте
0
Барселона
5
30.01.2014
30 янв. 2014
чт
-:-
Барселона
5 : 1
Леванте
30.01.2014
30 янв. 2014
чт
-:-
Барселона
5
Леванте
1
23.01.2014
23 янв. 2014
чт
-:-
Леванте
1 : 4
Барселона
23.01.2014
23 янв. 2014
чт
-:-
Леванте
1
Барселона
4
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
21:00
Леванте
1 : 1
Барселона
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
21:00
Леванте
1
Барселона
1
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
20:00
Барселона
7 : 0
Леванте
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
20:00
Барселона
7
Леванте
0
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
21:00
Барселона
1 : 0
Леванте
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
21:00
Барселона
1
Леванте
0
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
22:59
Леванте
0 : 4
Барселона
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
22:59
Леванте
0
Барселона
4
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
22:59
Леванте
1 : 2
Барселона
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
22:59
Леванте
1
Барселона
2
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Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
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