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Барселона VS Хетафе
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Барселона - Хетафе: 10 февраля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
6:1
Барселона - Хетафе: 10 февраля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
10 февр. 2013, 14:00 МСК
10.02.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-
События
Матч окончен 6:1
Прошлые матчи
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
22:00
Хетафе
1 : 0
Барселона
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
22:00
Хетафе
1
Барселона
0
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
18:00
Барселона
2 : 1
Хетафе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
18:00
Барселона
2
Хетафе
1
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Хетафе
0 : 2
Барселона
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Хетафе
0
Барселона
2
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Барселона
2 : 0
Хетафе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Барселона
2
Хетафе
0
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
22:45
Хетафе
1 : 2
Барселона
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
22:45
Хетафе
1
Барселона
2
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
18:15
Барселона
0 : 0
Хетафе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
18:15
Барселона
0
Хетафе
0
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:15
Хетафе
1 : 2
Барселона
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:15
Хетафе
1
Барселона
2
12.03.2016
12 марта 2016
сб
18:00
Барселона
6 : 0
Хетафе
12.03.2016
12 марта 2016
сб
18:00
Барселона
6
Хетафе
0
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:30
Хетафе
0 : 2
Барселона
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:30
Хетафе
0
Барселона
2
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:00
Барселона
6 : 0
Хетафе
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:00
Барселона
6
Хетафе
0
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Хетафе
0 : 0
Барселона
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Хетафе
0
Барселона
0
03.05.2014
03 мая 2014
сб
17:00
Барселона
2 : 2
Хетафе
03.05.2014
03 мая 2014
сб
17:00
Барселона
2
Хетафе
2
17.01.2014
17 янв. 2014
пт
-:-
Хетафе
0 : 2
Барселона
17.01.2014
17 янв. 2014
пт
-:-
Хетафе
0
Барселона
2
09.01.2014
09 янв. 2014
чт
-:-
Барселона
4 : 0
Хетафе
09.01.2014
09 янв. 2014
чт
-:-
Барселона
4
Хетафе
0
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
19:00
Хетафе
2 : 5
Барселона
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
19:00
Хетафе
2
Барселона
5
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
14:00
Барселона
6 : 1
Хетафе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
14:00
Барселона
6
Хетафе
1
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
21:00
Хетафе
1 : 4
Барселона
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
21:00
Хетафе
1
Барселона
4
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
22:00
Барселона
4 : 0
Хетафе
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
22:00
Барселона
4
Хетафе
0
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
-:-
Хетафе
1 : 0
Барселона
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
-:-
Хетафе
1
Барселона
0
19.03.2011
19 марта 2011
сб
22:00
Барселона
2 : 1
Хетафе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
22:00
Барселона
2
Хетафе
1
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Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
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