Матч завершен
Балтика
Калининград
0:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
16 марта 1996, -:- МСК
16.03.1996, -:- МСК
суббота
Составы