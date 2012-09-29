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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Сэм 51
Сэм 62
2:0
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Бундеслига, 6 тур
Бундеслига,
6 тур
Германия
29 сент. 2012, 16:30 МСК
29.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
81
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
88
0
Беллараби
Карим Беллараби
46
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Аугусто
Ренато Аугусто
0
Сэм
Сидней Сэм
51', 62'
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Фернандес
Жуниор Фернандес
Гройтер Фюрт
мин
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
90
0
Пекович
Милорад Пекович
74
0
Пецос
Танос Пецос
19
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Эду
Эду
90
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Собич
Лассе Собич
0
Баба
Абдул Рахман Баба
0
Миккельсен
Тобиас Миккельсен
0
Пектюрк
Тайфун Пектюрк
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
0
Аземи
Илир Аземи