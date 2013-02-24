Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
0:0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бундеслига, 23 тур

Бундеслига,

23 тур

Германия
24 февр. 2013, 19:30 МСК
24.02.2013, 19:30 МСК
воскресенье
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Гройтер Фюрт
мин
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
67
0
Хесль
Вольфганг Хесль
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
0
Баба
Абдул Рахман Баба
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Приб
Эдгар Приб
61
0
Пледль
Томас Пледль
90
0
Клаус
Феликс Клаус
90
0
Джурдич
Никола Джурдич
46
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Кляйне
Томас Кляйне
0
Пекович
Милорад Пекович
0
Тринкс
Флориан Тринкс
0
Зиллнер
Роберт Зиллнер
0
Пак
Юн-Бин Пак
0
Аземи
Илир Аземи
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
89
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
70
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
69
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Кадлец
Михал Кадлец
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Милик
Аркадиуш Милик