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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Банега 62
Форлан 79
Симау 90
3:0
Матч завершен
Нумансия
Сория
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
18 апр. 2009, 21:00 МСК
18.04.2009, 21:00 МСК
суббота
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Симау
Симау
90'
90'
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Родригес
Макси Родригес
87
0
Гарсия
Рауль Гарсия
57
0
Форлан
Диего Форлан
79'
79'
90
0
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
0
Купе
Грегори Купе
0
Перниа
Мариано Перниа
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Манише
Манише
0
Банега
Эвер Банега
62'
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Бельвис
Карлос Бельвис
81
0
Борис
Серхио Борис
90
0
Ортега
Серхио Ортега
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Димас
Дельгадо Димас
90
0
Нагоре
Доминго Нагоре
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
69
0
Гоириа
Асьер Гоириа
69
Запасные
0
Келемен
Мариан Келемен
0
Павон
Мануэль Павон
0
Марио
Мартинес Марио
0
Паласиос
Сезар Паласиос
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
0
Керо
Хуан Баррасо Керо
0
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
0
Брит
Горка Брит