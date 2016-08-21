Атлетико - Алавес: 21 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
1:1

Атлетико - Алавес: 21 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
21 авг. 2016, 23:15 МСК
21.08.2016, 23:15 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
6
Коке
Коке
11
Лемар
Тома Лемар
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
8
Ньигес
Сауль Ньигес
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:30
Атлетико
1 : 0
Алавес
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:30
Атлетико
1
Алавес
0
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 18:15
Алавес
1 : 2
Атлетико
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 18:15
Алавес
1
Атлетико
2
27.06.2020 27 июня 2020 сб 23:00
Атлетико
2 : 1
Алавес
27.06.2020 27 июня 2020 сб 23:00
Атлетико
2
Алавес
1
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 21:00
Алавес
1 : 1
Атлетико
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 21:00
Алавес
1
Атлетико
1
30.03.2019 30 марта 2019 сб 22:45
Алавес
0 : 4
Атлетико
30.03.2019 30 марта 2019 сб 22:45
Алавес
0
Атлетико
4
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 15:00
Атлетико
3 : 0
Алавес
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 15:00
Атлетико
3
Алавес
0
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 17:15
Алавес
0 : 1
Атлетико
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 17:15
Алавес
0
Атлетико
1
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:45
Атлетико
1 : 0
Алавес
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:45
Атлетико
1
Алавес
0
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:15
Алавес
0 : 0
Атлетико
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:15
Алавес
0
Атлетико
0
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 23:15
Атлетико
1 : 1
Алавес
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 23:15
Атлетико
1
Алавес
1

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