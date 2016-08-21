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Примера
Атлетико VS Алавес
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Атлетико - Алавес: 21 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
1:1
Атлетико - Алавес: 21 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
21 авг. 2016, 23:15 МСК
21.08.2016, 23:15 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
6
Коке
Коке
11
Лемар
Тома Лемар
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
8
Ньигес
Сауль Ньигес
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:30
Атлетико
1 : 0
Алавес
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:30
Атлетико
1
Алавес
0
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
18:15
Алавес
1 : 2
Атлетико
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
18:15
Алавес
1
Атлетико
2
27.06.2020
27 июня 2020
сб
23:00
Атлетико
2 : 1
Алавес
27.06.2020
27 июня 2020
сб
23:00
Атлетико
2
Алавес
1
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
Алавес
1 : 1
Атлетико
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
Алавес
1
Атлетико
1
30.03.2019
30 марта 2019
сб
22:45
Алавес
0 : 4
Атлетико
30.03.2019
30 марта 2019
сб
22:45
Алавес
0
Атлетико
4
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
15:00
Атлетико
3 : 0
Алавес
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
15:00
Атлетико
3
Алавес
0
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
17:15
Алавес
0 : 1
Атлетико
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
17:15
Алавес
0
Атлетико
1
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:45
Атлетико
1 : 0
Алавес
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:45
Атлетико
1
Алавес
0
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:15
Алавес
0 : 0
Атлетико
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:15
Алавес
0
Атлетико
0
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
23:15
Атлетико
1 : 1
Алавес
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
23:15
Атлетико
1
Алавес
1
Новости
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
«Челси» изящно уничтожил «Атлетико»: все голы – искусство пластики, красота на скорости или убийственное касание
#Челси
18 марта, 01:50
💥 Жиру снова сделал магию: забил через себя и прибил «Атлетико»
1
#Оливье Жиру
24 февраля, 01:10
1
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
#
Новости матча
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53
Суарес не забил в 25-м выездном матче Лиги чемпионов подряд. Последний гостевой гол был в 2015 году
18 марта, 00:38
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16
Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17 марта, 20:14
Симеоне – рекордсмен «Атлетико» по количеству побед
10 марта, 23:15
«Атлетико» впервые проиграл домашний матч в плей-офф Лиги чемпионов при Симеоне
24 февраля, 01:28
«Атлетико» проиграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
24 февраля, 00:54
Прогноз на матч «Атлетико» – «Челси»
23 февраля, 11:18