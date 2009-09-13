Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Маннини 63
Серия А, 3 тур

Серия А,

3 тур

Италия
13 сент. 2009, 16:00 МСК
13.09.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Габриэле Гава
Габриэле Гава
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Касерта
Фабио Касерта
90
0
Дони
Кристиано Дони
86
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
68
0
Чераволо
Фабио Чераволо
90
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
0
Лаюн
Мигель Лаюн
0
Радованович
Иван Радованович
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
0
Тибони
Кристиан Тибони
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
63'
63'
68
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Семиоли
Франко Семиоли
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
72
0
Кассано
Антонио Кассано
85
Запасные
0
Гуардальбен
Маттео Гуардальбен
0
Луккини
Стефано Луккини
0
Циглер
Рето Циглер
0
Франческини
Даниеле Франческини
0
Поли
Андреа Поли
0
Поцци
Никола Поцци
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи