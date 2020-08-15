Асмарал - Урал: 21 марта 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Асмарал
Москва
2:1

Асмарал - Урал: 21 марта 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
21 марта 1993, -:- МСК
21.03.1993, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Урал
мин
28
Коновалов
Иван Коновалов
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
15
Кулаков
Денис Кулаков
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
5
Егорычев
Андрей Егорычев
55
Максименко
Артем Максименко
Запасные
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
44
Рыков
Владимир Рыков
-
22
Адамов
Арсен Адамов
-
8
Емельянов
Роман Емельянов
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

08.07.1993 08 июля 1993 чт 23:00
Урал
2 : 1
Асмарал
08.07.1993 08 июля 1993 чт 23:00
Урал
2
Асмарал
1
21.03.1993 21 марта 1993 вс -:-
Асмарал
2 : 1
Урал
21.03.1993 21 марта 1993 вс -:-
Асмарал
2
Урал
1

Новости

«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
#Игорь Калинин
18 марта, 20:43
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы
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Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи
#Краснодар
28 февраля, 21:37
Судья удалил игрока «Рубина» и после видео поставил пенальти «Уралу» за фол, который был до этого. Разве так можно?
1
#Михаил Меркулов
15 августа 2020, 19:10
1
# Новости матча
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
18 марта, 20:59
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13 марта, 13:56
«Уфа» разгромила «Урал» в Кубке России
03 марта, 14:00
Дебют камерунца Ойонго за «Краснодар»: заменил травмированного Чернова и ушел с поля через 12 минут
28 февраля, 20:48
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
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Помазун вернулся в ЦСКА, в клубе заболел Акинфеев
25 февраля, 12:53
Матч «Уфа» – «Урал» перенесен из-за мороза
21 февраля, 18:02
На матчи «Уфы» смогут приходить фанаты с антиковидными паспортами
18 января, 14:36