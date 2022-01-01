Асмарал

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И В Н П Мячи Очки
16
Океан
34 10 8 16 28:40 38
17
Ростов
34 8 12 14 35:52 36
18
Асмарал
34 7 6 21 28:53 27
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Результаты
10.11.1993 10 нояб. 1993 ср 0:00
Асмарал
2 : 3
Алания
10.11.1993 10 нояб. 1993 ср 0:00
36 тур
Асмарал
2
Алания
3
Чемпионат России , 36 тур
07.11.1993 07 нояб. 1993 вс 0:00
Асмарал
3 : 5
Жемчужина
07.11.1993 07 нояб. 1993 вс 0:00
35 тур
Асмарал
3
Жемчужина
5
Чемпионат России , 35 тур
30.10.1993 30 окт. 1993 сб 0:00
Динамо
3 : 1
Асмарал
30.10.1993 30 окт. 1993 сб 0:00
34 тур
Динамо
3
Асмарал
1
Чемпионат России , 34 тур
23.10.1993 23 окт. 1993 сб 0:00
Ростов
1 : 0
Асмарал
23.10.1993 23 окт. 1993 сб 0:00
33 тур
Ростов
1
Асмарал
0
Чемпионат России , 33 тур
16.10.1993 16 окт. 1993 сб 0:00
Асмарал
0 : 0
Локомотив
16.10.1993 16 окт. 1993 сб 0:00
32 тур
Асмарал
0
Локомотив
0
Чемпионат России , 32 тур
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