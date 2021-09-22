Динамо

Ставрополь
FC Dynamo Stavropol
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Динамо
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Паата Беришвили
П. Беришвили
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Состав
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Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
M. Borisov M. 		Нап 1 1 0 0 0
G. Kuchiev G. 		Нап 1 1 0 0 0
D. Daliev D. 		Нап 1 1 0 0 0
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Таблица

Группа 11 И В Н П Мячи Очки
1
Динамо
2 2 0 0 9:0 6
2
Оренбург
2 1 0 1 3:4 3
3
Динамо
2 0 0 2 1:9 0
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Результаты
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 18:00
Динамо
0 : 6
Динамо
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 18:00
2 тур
Динамо
0
Динамо
6
Россия. Кубок , 2 тур
25.08.2021 25 авг. 2021 ср 18:00
Динамо
1 : 3
Оренбург
25.08.2021 25 авг. 2021 ср 18:00
1 тур
Динамо
1
Оренбург
3
Россия. Кубок , 1 тур
11.08.2021 11 авг. 2021 ср 18:00
Динамо
3 : 1
Биолог-Новокубанск
11.08.2021 11 авг. 2021 ср 18:00
1/64 финала
Динамо
3
Биолог-Новокубанск
1
Россия. Кубок , 1/64 финала
28.07.2021 28 июля 2021 ср 18:00
Динамо
1 : 0
Кубань Холдинг
28.07.2021 28 июля 2021 ср 18:00
1/128 финала
Динамо
1
Кубань Холдинг
0
Россия. Кубок , 1/128 финала
18.07.2021 18 июля 2021 вс 18:00
СтавропольАгроСоюз
2 : 4
Динамо
18.07.2021 18 июля 2021 вс 18:00
1/256 финала
СтавропольАгроСоюз
2
Динамо
4
Россия. Кубок , 1/256 финала
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