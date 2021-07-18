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Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Леонардо Бонуччи
Гарри Магуайр
Артем Дзюба
Кристиан Эриксен
Андрей Лунев
Люк Шоу
Кевин Де Брюйне
Италия
Россия
Англия
Украина
Нидерланды
Дания
Испания
Бельгия
Португалия
Франция
Аргентина
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Ювентус
Манчестер Сити
Барселона
Краснодар
ЦСКА
ПСЖ
Арсенал
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
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Евро-2020
Лига чемпионов
Италия
Россия
Англия
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
РПЛ
Кубок Америки
Лионель Месси
Станислав Черчесов
РФС
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
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СтавропольАгроСоюз VS Динамо
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СтавропольАгроСоюз - Динамо: 18 июля 2021 смотреть онлайн
СтавропольАгроСоюз
Ивановское
-:-
СтавропольАгроСоюз - Динамо: 18 июля 2021 смотреть онлайн
Динамо
Ставрополь
Кубок России, 1/256 финала
Кубок России,
1/256 финала
Россия
18 июля 2021, -:- МСК
18.07.2021, -:- МСК
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Динамо
мин
15
Зюзин
Максим Зюзин
88
Галыш
Виталий Галыш
8
Чернышев
Сергей Чернышев
2
Ионов
Илья Ионов
13
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1
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Запасные
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Курачинов
Азамат Курачинов
-
Главный тренер
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